Общество 20 минут назад

В Киеве на острове Муромец планируют построить скейт-парк

В настоящее время проект находится в стадии разработки

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В 2021 году в Киеве на острове Муромец городские власти планируют построить скейт-парк.

Об этом 16 декабря во время пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2020 году, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Кратко и по делу в Telegram

"Что касается скейт-парка, то планируем на следующий год, пока не можем сказать четкий план", — сказал Кличко.

По словам мэра, на данный момент проект скейт-парка на острове Муромец находится в стадии разработки.

Читайте также:
Фестиваль "Зимова країна" на ВДНГ этой зимой посетили более миллиона человек (ФОТО)

Ранее Кличко заявил, что до конца 2021 года в Киеве на Сырецко-Печерской ("зеленой") линии должны открыться две новые станции метрополитена.

Напомним, в 2019 году самым популярным бюджетным средством передвижения в Киеве оказался мотоцикл — его искали в 23% случаев.

Средняя цена на байки в прошлом году составляла 17,2 тысячи грн.

Также киевляне активно интересовались скутерами и электросамокатами: каждый пятый запрос пришелся именно на эти транспортные средства.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

До конца 2021 года в Киеве появятся две новые станции метро — Кличко
До конца 2021 года в Киеве появятся две новые станции метро — Кличко
Общественный транспорт во время локдауна в Киеве будет работать в штатном режиме — Кличко
Общественный транспорт во время локдауна в Киеве будет работать в штатном режиме — Кличко
Киевский отель решили превратить в Dnipro Casino
Киевский отель решили превратить в Dnipro Casino
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Одесской области четырех полицейских будут судить за пытки на территории больницы

  3. В Кременчуге поймали кибермошенника, обобравшего людей на 1 млн грн через онлайн-банкинг

  4. Зеленский победил бы Разумкова во втором туре выборов — опрос

  5. НБУ утвердил график работы банков на Новый год и Рождество

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...