В Киеве на острове Муромец планируют построить скейт-парк

В 2021 году в Киеве на острове Муромец городские власти планируют построить скейт-парк.

Об этом 16 декабря во время пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2020 году, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Что касается скейт-парка, то планируем на следующий год, пока не можем сказать четкий план", — сказал Кличко.

По словам мэра, на данный момент проект скейт-парка на острове Муромец находится в стадии разработки.

Ранее Кличко заявил, что до конца 2021 года в Киеве на Сырецко-Печерской ("зеленой") линии должны открыться две новые станции метрополитена.

Напомним, в 2019 году самым популярным бюджетным средством передвижения в Киеве оказался мотоцикл — его искали в 23% случаев.

Средняя цена на байки в прошлом году составляла 17,2 тысячи грн.

Также киевляне активно интересовались скутерами и электросамокатами: каждый пятый запрос пришелся именно на эти транспортные средства.