В Киеве на Печерске искали взрывчатку

Сегодня около 12:00 киевским правоохранителям поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины, прибывшие на место происшествия правоохранители ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта.

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На месте происшествия работали взрывотехники.

Напомним, в центре Киева неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая якобы находилась у него в портфеле.

Впоследствии мужчину задержали, а взрывчатки не обнаружили.