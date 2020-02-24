Происшествия 1 час назад

В Киеве на Троещине подорвали отделение банка (ВИДЕО)

Целью злоумышленников, скорее всего, был банкомат, однако сейф остался целым

В Киеве на Троещине подорвали отделение банка (ВИДЕО) В Киеве на Троещине подорвали отделение банка (ВИДЕО)
Последствия взрыва. Фото: "Информатор"

В Киеве на проспекте Маяковского, 26 в ночь на понедельник, 24 февраля, подорвали отделение "Таскомбанка".

Об этом сообщает "Информатор".

Указано, что здание получило достаточно серьезные повреждения. Правохранители прибыли на место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося.

Кратко и по делу в Telegram

"В результате взрыва никто не пострадал. Взрыв произошел около двух часов ночи, однако заметили повреждения через несколько часов", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что целью злоумышленников, скорее всего, был банкомат, однако сейф остался целым.

Напомним, 9 января 2020 года в Киеве по адресу улица Николая Закревского, 93-а прогремел взрыв в отделении Ощабанка. Предварительно, злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы завладеть деньгами, но в тот раз им это не удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. К счастью, никто не пострадал и само помещение не получило серьезных повреждений.

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А 30 ноября 2019 года в Днепровском районе Киева двое неизвестных мужчин взорвали отделение Ощадбанка. Главной целью злоумышленников также был банкомат. Но, уже на следующий день злоумышленников удалось задержать.

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