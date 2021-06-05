Происшествия 20 минут назад

В Киеве подстрелили замглавы АРМА Павленко

Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет

Владимир Павленко. Фото: Facebook Владимир Павленко. Фото: Facebook
Владимир Павленко. Фото: Facebook

Утром 2 июня около собственного дома было совершено нападение на заместителя председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимира Павленко.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба АРМА.

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По информации правоохранительных органов, неизвестные совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести.

Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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Павленко был назначен на должность замглавы АРМА в конце января 2020 года.

Напомним, 31 мая в Печерском районе Киева в ходе драки между партнерами по бизнесу произошла стрельба, в результате которой получили ранения два человека.

В апреле в  Киеве неизвестный начал стрелять по сотрудникам ремонтной бригады КП ДЭУ Печерского района.

Ранее сообщалось, что в июле под Киевом расстреляли столичного бизнесмена Игоря Плекана.

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