В Киеве подстрелили замглавы АРМА Павленко

Утром 2 июня около собственного дома было совершено нападение на заместителя председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимира Павленко.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба АРМА.

По информации правоохранительных органов, неизвестные совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести.

Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Павленко был назначен на должность замглавы АРМА в конце января 2020 года.

Напомним, 31 мая в Печерском районе Киева в ходе драки между партнерами по бизнесу произошла стрельба, в результате которой получили ранения два человека.

В апреле в Киеве неизвестный начал стрелять по сотрудникам ремонтной бригады КП ДЭУ Печерского района.

Ранее сообщалось, что в июле под Киевом расстреляли столичного бизнесмена Игоря Плекана.