Общество 1 час назад

В Киеве показали ЗиЛ Щербицкого, Bentley Кеннеди и сотни других ретроавтомобилей (ФОТО)

В частности, на выставке представили и самый старый серийный автомобиль — Ford T 1912 года

Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: Украинский автомобильный клуб
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe
Фото: клуб Old Car Serviсe

В Киеве 28-30 мая прошел крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand, в рамках которого были представлены более 500 раритетных автомобилей. Как отмечают организаторы мероприятия — клуб технической классики Old Car Serviсe, старейшим из них — более 100 лет.

Машины были выставлены среди самолетов в государственном музее авиации имени Антонова. Главую экспозицию фестиваля сформировали советские представительские автомобили ручной сборки.

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Среди них — ЗиЛ-115, который обслуживал первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины Владимира Щербицкого и стал последним в семействе правительственных лимузинов СССР. Такие автомобили выпускали в 1978-1985 годах, всего было произведено 106 машин. Кузов такого ЗиЛ покрыт более чем 10 слоями красками, а салон отделан кожей и шпоном из карельской березы.

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Впервые на фестивале был представлен Citroën DS 23 1973 года выпуска. Машину недавно привезли из Бельгии. В мире эта модель известна как автомобиль Шарля де Голля — кабриолет на базе этой модели служил парадной машиной генерала, а седан — ежедневным транспортом.

"Именно такой DS спас однажды жизнь президенту Франции во время покушения на него. Пули нападающих пробили две шины, но революционная по тем временам гидропневматическая подвеска позволила уменьшить крен кузова и продолжить движение. Подвеска машины обеспечивала не только уникальную плавность хода и устойчивость при прохождении поворотов, а еще позволяла изменять клиренс и менять колесо без домкрата", — рассказали организаторы.

Кроме того, DS стал первым в мире авто, получившим роботизированную коробку передач с автоматическим сцеплением. Также это был один из первых массовых автомобилей с дисковыми тормозами передних колес.

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На фестивале дебютировал и самый старый ныне "Запорожец" в мире — ЗАЗ-965 1960 года выпуска с заводским номером 185. Отмечается, что он имеет определенные отличия по сравнению с более поздними "горбатым".

Показали на OldCarLand и редкий Bentley 1959 выпуска, принадлежавший семье из окружения американского президента Джона Кеннеди. Речь идет об одном из 1863 выпущенных экземпляров седана S2 (1959-1963 годы). Ориентировочная рыночная стоимость автомобиля сейчас составляет 150 тысяч долларов.

Впервые была представлена полная линейка украинской легкой мототехники, начиная с 1940-х годов. "Изюминкой" экспозиции стал мотовелосипед КМЗ К1Б "Киевлянин" 1949 года выпуска — один из первых послевоенных представителей двухколесной техники в СССР.

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Отмечается, что первые экземпляры этой модели собирали из комплектующих, вывезенных из Германии в рамках репараций. Выпускали "Киевлянина" с 1945 по 1951 год, за это время он успел получить звание самого доступного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания в СССР.

Самым же старым автомобилем на фестивале был Ford T 1912 года. Это первая массовая модель машин в мире, с которой началась история конвейерного производства. В то же время на выставке было представлено авто, собранное еще за год до начала конвейерной сборки.

Старейшим мотоциклом на мероприятии оказался Stock Kardan 1929 года выпуска. Фирма Stock работала в Германии в 1920-х годах, а с приходом нацистов к власти в 1930-х исчезла. За время своего существования она выпустила только 30 тысяч мотоциклов, из которых до наших дней дожили лишь единицы.

Традиционно на OldCarLand прошли ралли на ретроавтомобилях, конкурс "Элеганция" — когда владельцы старинных машин одеваются в наряды времени выпуска своего авто, а также конкурс моды разных эпох. Главный приз получил Mercedes-Benz W113 1965 года. Неофициально этот автомобиль прозвали "Пагода" — из-за вогнутой съемной крыши. За 8 лет производства (1963-1971) было построено чуть менее 50 тысяч таких машин.

Как сообщают организаторы, следующий фестиваль состоится уже осенью этого года.

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