В Киеве полиция задержала одного из противников марша женщин (ВИДЕО)

8 марта, в ходе проведения Марша женщин в Киеве представители органов правопорядка задержали одного из членов ультраконсервативной организации Традиция и порядок.

Шествие началось на Михайловской площади в украинской столице в 13:00 и закончилось около 14:15 на Почтовой площади.

По информации "Нового времени", задержанный и другие противники марша пытались перекрыть вход на станцию метро "Почтовая площадь".

Это произошло сразу после окончания акции к 8 марта.

К настоящему времени представители полиции пока не прокомментировали инцидент.

Поліція затримала одного з членів організації Традиція і Порядок, який разом з іншими прихильниками цього руху намагався перекрити вхід в метрополітен.



Про всі подробиці з події читайте у нашому онлайні➡️https://t.co/MwMyQABbv4 pic.twitter.com/I7OpNqHVOc — НВ (@tweetsNV) March 8, 2021

8 марта в Киеве прошел традиционный Марш женщин. В этом году он посвящен теме влияния пандемии COVID-19 на женщин и ратификации Стамбульской конвенции.

В ходе прошлогоднего Марша женщин ратификация Стамбульской конвенции также была одним из основных требований его участниц и участников.

По оценкам организаторов, в 2020 году в событии приняли участие около 3,5 тысяч человек.