В Киеве полиция задержала одного из противников марша женщин (ВИДЕО)

8 марта, в ходе проведения Марша женщин в Киеве представители органов правопорядка задержали одного из членов ультраконсервативной организации Традиция и порядок.
Шествие началось на Михайловской площади в украинской столице в 13:00 и закончилось около 14:15 на Почтовой площади.
По информации "Нового времени", задержанный и другие противники марша пытались перекрыть вход на станцию метро "Почтовая площадь".
Это произошло сразу после окончания акции к 8 марта.
К настоящему времени представители полиции пока не прокомментировали инцидент.
Поліція затримала одного з членів організації Традиція і Порядок, який разом з іншими прихильниками цього руху намагався перекрити вхід в метрополітен.— НВ (@tweetsNV) March 8, 2021
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8 марта в Киеве прошел традиционный Марш женщин. В этом году он посвящен теме влияния пандемии COVID-19 на женщин и ратификации Стамбульской конвенции.
В ходе прошлогоднего Марша женщин ратификация Стамбульской конвенции также была одним из основных требований его участниц и участников.
По оценкам организаторов, в 2020 году в событии приняли участие около 3,5 тысяч человек.