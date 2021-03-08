Общество 1 час назад

В Киеве полиция задержала одного из противников марша женщин (ВИДЕО)

Шествие началось на Михайловской площади в украинской столице в 13:00 и закончилось около 14:15 на Почтовой площади.

Фото: Новое время Фото: Новое время
Фото: Новое время

8 марта, в ходе проведения Марша женщин в Киеве представители органов правопорядка задержали одного из членов ультраконсервативной организации Традиция и порядок.

Шествие началось на Михайловской площади в украинской столице в 13:00 и закончилось около 14:15 на Почтовой площади.

Кратко и по делу в Telegram

По информации "Нового времени", задержанный и другие противники марша пытались перекрыть вход на станцию метро "Почтовая площадь".

Это произошло сразу после окончания акции к 8 марта.

К настоящему времени представители полиции пока не прокомментировали инцидент.

8 марта в Киеве прошел традиционный Марш женщин. В этом году он посвящен теме влияния пандемии COVID-19 на женщин и ратификации Стамбульской конвенции.

В ходе прошлогоднего Марша женщин ратификация Стамбульской конвенции также была одним из основных требований его участниц и участников.

По оценкам организаторов, в 2020 году в событии приняли участие около 3,5 тысяч человек.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Без вас мы просто биологические существа": Зеленский поздравил украинок с 8 марта
"Без вас мы просто биологические существа": Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Пожар в Киеве: в бане сгорели три человека — ГСЧС
Пожар в Киеве: в бане сгорели три человека — ГСЧС
Убийство полицейской в Киеве: правоохранители задержали подозреваемую
Убийство полицейской в Киеве: правоохранители задержали подозреваемую
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Южной Корее провели поверку 8 смертей после вакцинации AstraZeneca и вот что выявили

  3. Чешские спецслужбы экстрадировали в США двух украинских хакеров

  4. Запад Украины снова находится под угрозой затопления — ГСЧС

  5. Пожар в Киеве: в бане сгорели три человека — ГСЧС

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...