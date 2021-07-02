Общество 30 минут назад

В Киеве прямо на Контрактовой площади разыграют Chevrolet Silverado

В ходе мероприятия пройдет также масштабный праздник с фотозонами, PJ-show, диджей-сетами, очень приятными подарками (Sony Playstation, 50 скидочных сертификатов на 100$, 200$, 300$ на услуги компании

В Киеве прямо на Контрактовой площади разыграют Chevrolet Silverado В Киеве прямо на Контрактовой площади разыграют Chevrolet Silverado
PR-материал

В субботу, 3 июля в 17:00 возле колеса обозрения самый крупный экспортер американских автомобилей в Украине, компания W8 Shipping Ukraine подарит одному из участников розыгрыша Chevrolet Silverado. Silverado — это огромный американский пикап 2016 года выпуска, с бензиновым двигателем 5.3 V8 на 355 лошадиных сил. 

Автомобиль оснащен среднеразмерной кабиной, имеющей задний ряд сидений и вмещающей до 6 человек. Также в нем установлена 6-ступенчатая автоматическая коробка передач и он имеет полный привод. Грузоподъемность данного пикапа достигает 900 килограмм, а буксируемый прицеп может весить свыше трех тонн. 

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Гарантировать честное проведение розыгрыша будут известные автомобильные блогеры Sumy Racing Team, а также другие блогеры и представители СМИ.

В ходе мероприятия пройдет также масштабный праздник с невероятно заводным и веселым ведущим — Олегом Маслюком (резидентом "Мамахохотала"), с фотозонами, PJ-show, диджей-сетами, очень приятными подарками (Sony Playstation, 50 скидочных сертификатов на 100$, 200$, 300$ на услуги компании и много другого), а также информацией о доставке авто из США.

 В конкурсе приняли участие более 500 человек! Приходи и узнай, кто же уедет домой на шикарном пикапе.

СПРАВКА

W8 Shipping Ukraine — международный оператор доставки авто из США с 15-ти летней историей по всему миру и долей в 42% от всех доставленных легковых б/у автомобилей из Америки в Украину в 2020 году. 

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