В Киеве пробки сковали движение на двух мостах

В Киеве утром в четверг, 7 мая, затруднено движение на двух мостах в направлении правого берега.

В частности, на Северном и Южном мостах произошли дорожно-транспортные происшествия, свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Указано, что незначительное затруднение движения транспорта заметно на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Владимирской.

Также пробки из-за ДТП образовались на пересечении улиц Борщаговская и Вадима Гетьмана.

Кроме того, пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкая и на подъезде к Северному мосту.

В свою очередь на левом берегу Киева в пробках стоит проспект Романа Шухевича, бульвар Перова, Броварской проспект, а также проспекты Соборности и Николая Бажана, а также Дарницкое шоссе.

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Тем временем движение на самом Северном мосту сковано из-за трех ДТП. Известно, что на Южном мосту в направлении правого берега также произошла автоавария.

Как отмечается, на мосту Метро, Дарницком мосту, мосту Патона и Южном движение затруднено в направлении правого берега.

Ранее сообщалось, что количество мест в общественном транспорте, которое можно заполнять пассажирами, должно быть увеличено с 11 мая. При этом разрешенный максимум будут устанавливать местные власти.