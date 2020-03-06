В Киеве прошел концерт украинской группы Kazka: как это было

В киевском Дворце Спорта 4 марта 2020 года состоялся большой сольный концерт украинской группы Kazka.

Команда коллектива вместе с режиссером Анатолием Ерохиным подготовила для всех пришедших масштабное шоу в поддержку второго студийного альбома Nirvana: уже известные всем хиты и новые песни, световую программу от Alight, перевоплощения и разнообразные спецэффекты.

"Мы так долго шли к этому дню, так много работали и готовились. Но все это осталось за кулисами. Как только я оказалась на сцене, почувствовала себя абсолютно счастливой и насладилась выступлением на все 100%. Спасибо режиссеру шоу Анатолию Ерохину, балету, музыкантам, всей большой команде, благодаря которой этот день стал возможным. Вы невероятные! Спасибо Гийому, который приехал в Киев, чтобы вместе с нами представить общий трек, один из самых любимых моих треков Kazka. И, конечно, спасибо Юрию Никитину, нашему продюсеру и наставнику, и команде Mamamusic. Я в восторге от этого вечера. Надеюсь, все тоже!", — поделилась своими впечатлениями от концерта солистка Саша Зарицкая.

Кроме знакомых хитов с альбома Karma в программе звучали новые песни со второго альбома Nirvana, а также еще несколько композиций: так, Зарицкая спела вместе со специальным гостем из Швейцарии Kadebostany.

Сюрпризом для гостей мероприятия стала их презентация совместного трека под названием Baby i'm ok, клип для которого ожидается в конце марта.

"Я счастлив, что сегодня мог стать частью крутого концерта. Я очень уважаю творчество Kazka и болею за них, как за близких друзей. Сегодня — точно их день! Еще один повод для радости — мы наконец представили новую совместную песню, которая, я уверен, понравится не только украинскому слушателю, но и пополнит плейлисты по всему миру", — заявил Гийом из группы Kadebostany.





Поддержать первый большой концерт Kazka пришли друзья и коллеги по сцене — Андрей Данилко, группа "НеАнгелы", Злата Огневич, Валерий Харчишин, Анатолий Анатолич, Иван Фролов, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, Монро, Джерри Хейл, Роза Аль-Намри и многие другие. Угощали гостей вечера итальянским игристым вином San Mare.

Напомним, Kazka — первая украиноязычная группа, которая попала в топ-10 GlobalShazam. Песня "Плакала" вошла в топ-20 лучших песен Украины за последние 20 лет и была признана лучшей в более чем 10 странах Восточной Европы.

Клип на композицию сегодня посмотрели более 400 млн раз, он стал абсолютным рекордсменом среди видеороликов украинских артистов по количеству просмотров и попал в топ-100 лучших клипов мира на YouTube.