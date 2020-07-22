В Киеве протестовали против бездействия в расследовании дела о наркоторговле

В среду, 22 июля, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел Украины прошла акция протеста. Ее участники требовали у МВД обратить внимание на возможную противоправную деятельность гражданина РФ Александра Щипцова, который, по данным организаторов митинга, может быть причастен к созданию на территории Украины организованной преступной группировки, занимающейся, в частности, торговлей наркотическими веществами.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

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В Киеве протестовали против бездействия правоохранителей в расследовании дела о наркоторговле. Фото: "Обозреватель"

Эта акция, по словам ее участников, стала уже третьей попыткой активистов обратить внимание на возможную противоправную деятельность Щипцова. По данным одного из организаторов мероприятия, адвоката Дмитрия Каленова, упомянутый гражданин РФ пользуется поддельными документами сразу на несколько разных имен. На одно из них в 2014 году он получил гражданство Украины. При этом, на каких основаниях господину Щипцову было предоставлено гражданство, учитывая, что он находится в международном розыске из-за возбужденных в отношении него в РФ уголовных дел по тяжким статьям — не известно, сообщает издание.

В Киеве протестовали против бездействия правоохранителей в расследовании дела о наркоторговле. Фото: "Обозреватель"

Кроме того, Каленов уверяет, что располагает доказательствами совершения Щипцовым преступных действий на территории Украины. В частности, он якобы здесь ОПГ, занимающееся продажей наркотических средств.

В Киеве протестовали против бездействия правоохранителей в расследовании дела о наркоторговле. Фото: "Обозреватель"

Также, по словам Каленова, в отношении Щипцова украинскими правоохранительными органами было открыто несколько уголовных производств, однако их расследование по неизвестным причинам приостановлено.

В Киеве протестовали против бездействия правоохранителей в расследовании дела о наркоторговле. Фото: "Обозреватель"

С требованиями расследовать возможную противоправную деятельность Щипцова активисты дважды приходили под здание Офиса генеральной прокуратуры, а также выходили на акцию в поселке под Киевом, где живет упомянутый гражданин. С момента последней попытки добиться возобновления активного расследования в уголовных производствах, где, по словам адвоката, фигурирует Щипцов, прошло около полутора месяца. Однако никаких подвижек в расследовании до сих пор нет.

В Киеве протестовали против бездействия правоохранителей в расследовании дела о наркоторговле. Фото: "Обозреватель"

"Фигуранты указанного уголовного дела как пытаются решить свои проблемы и вопросы через генеральную прокуратуру, СБУ, через Министерство внутренних дел, так и продолжают это делать", — передает "Обозреватель" слова одного из участников митинга.

В Киеве протестовали против бездействия правоохранителей в расследовании дела о наркоторговле. Фото: "Обозреватель"