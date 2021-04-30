В Киеве сеть лабораторий делала фальшивые справки о негативных тестах на Covid-19

Полиция совместно со Службой безопасности Украины разоблачили в Киеве схему по выдаче поддельных справок о негативном результате тестов на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Установлено, что организаторы разместили на онлайн-ресурсах рекламу организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов на Covid-19. Такая услуга предлагалась вернувшимся из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции. Ее стоимость колебалась до 1 тысячи грн в зависимости от срочности выдачи справки.

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Задокументировано изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. Предварительно установлено несколько сотен граждан, сдававших тесты в этих клиниках.

По данным следствия, группа лиц вступила в сговор с персоналом этих частных медучреждений, который вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома".

В рамках следствия проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются. Дело расследуется по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).

Напомним, что в марте также сообщалось, что в Киеве была разоблачена лаборатория, продававшая поддельные справки с нужным результатом теста на Covid-19.