Общество 1 час назад

В Киеве сеть лабораторий делала фальшивые справки о негативных тестах на Covid-19

Стоимость услуги колебалась до 1 тысячи грн в зависимости от срочности выдачи справки

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Полиция совместно со Службой безопасности Украины разоблачили в Киеве схему по выдаче поддельных справок о негативном результате тестов на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Установлено, что организаторы разместили на онлайн-ресурсах рекламу организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов на Covid-19. Такая услуга предлагалась вернувшимся из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции. Ее стоимость колебалась до 1 тысячи грн в зависимости от срочности выдачи справки.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Задокументировано изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. Предварительно установлено несколько сотен граждан, сдававших тесты в этих клиниках.

Читайте также:
В аэропорту "Борисполь" начали проводить экспресс-тестирование на COVID-19

По данным следствия, группа лиц вступила в сговор с персоналом этих частных медучреждений, который вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома".

В рамках следствия проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются. Дело расследуется по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).

Напомним, что в марте также сообщалось, что в Киеве была разоблачена лаборатория, продававшая поддельные справки с нужным результатом теста на Covid-19.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кличко назвал новый срок запуска Подольско-Воскресенского моста
Кличко назвал новый срок запуска Подольско-Воскресенского моста
COVID-19: Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны
COVID-19: Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны
В Киеве протестировали разные маски на защиту от пыли и вирусов: какие самые эффективные
В Киеве протестировали разные маски на защиту от пыли и вирусов: какие самые эффективные
Загрузка...
Новое видео
Василий Хмельницкий: 10 навыков, необходимых бизнесмену для роста в ближайшие 5 лет

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Госдолг Украины снизился более чем на 38 млрд грн — Минфин

  3. Темная лошадка. Почему именно Герман Галущенко стал министром энергетики

  4. Что означают "ритуальные танцы" вокруг места для переговоров Путина и Зеленского

  5. 2500 грн за сеанс: как кинотеатры могут заработать на украинских геймерах после карантина

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...