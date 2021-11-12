В Киеве сгорел плавучий ресторан в Гидропарке (ВИДЕО)

В Киеве вечером 11 ноября сгорел однопалубный плавучий ресторан, размещавшийся у Долобецкого острова в Гидропарке вблизи Венецианского моста. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Отмечается, что сообщение о возгорании спасатели получили в 20:26. На место вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытии на место первых боевых расчетов было установлено, что пожар возник в ресторане на воде с угрозой распространения огня на крышу.

В 21:16 пожар был локализован на площади 160 квадратных метров, а в 21:41 ликвидирован. К тушению привлекалось четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Жертв или пострадавших на месте происшествия не обнаружили. Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

В свою очередь, как сообщал в ходе трансляции с места происшествия корреспондент "Магнолия-ТВ" со ссылкой на свидетеля пожара, возгорание произошло на кухне, при этом посетителей в заведении на тот момент не было. Ресторан был обшит пластиком, потому за 10-15 минут огонь охватил все сооружение.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве сгорела пиццерия сети Mamamia на проспекте Победы, проработавшая 15 лет.

Отметим также, что в марте в столице сгорел бар "Бездельники" в историческом доме на улице Саксаганского, причем это произошло уже второй раз за шесть лет.