В Киеве школы снова закрывают на карантин

С 23 октября по 8 ноября в Киеве вводится запрет на посещение школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что с 23 по 31 октября у школьников будут каникулы. Что касается следующей за этим недели, то будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или продлении каникул.

При этом, по словам мэра, детские сады продолжат свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19, будут работать.

Информацию о временном закрытии школ также подтвердил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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"Завтра мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтрашнего дня, учитывая эпидемиологические показатели города. Точно две недели школы будут закрыты, также и 1-4 классы", — заявил чиновник.

Он добавил, что вторую неделю дети, возможно, будут обучаться дистанционно.

Напомним, что сначала школы должны были идти на недельные осенние каникулы с 25 октября. Однако 13 октября Минздрав рекомендовал перенести их начало на 18 октября. Минобразования это предложение поддержало.

В то же время в КГГА заявили, что дети во всех школах Киева пойдут на осенние каникулы по графику, то есть с 25 октября, ведь причин начинать их досрочно нет.

При этом отправить школьников на каникулы раньше решили в Харькове, Виннице, Хмельницком, а также в Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницком и Сумах.