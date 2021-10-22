Общество 1 час назад

В Киеве школы снова закрывают на карантин

Столичные школы уходят на двухнедельный карантин

Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины
Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

С 23 октября по 8 ноября в Киеве вводится запрет на посещение школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что с 23 по 31 октября у школьников будут каникулы. Что касается следующей за этим недели, то будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или продлении каникул.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

При этом, по словам мэра, детские сады продолжат свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19, будут работать.

Информацию о временном закрытии школ также подтвердил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Читайте также:
Осенние каникулы в школах могут длиться почти месяц

"Завтра мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтрашнего дня, учитывая эпидемиологические показатели города. Точно две недели школы будут закрыты, также и 1-4 классы", — заявил чиновник.

Он добавил, что вторую неделю дети, возможно, будут обучаться дистанционно.

Напомним, что сначала школы должны были идти на недельные осенние каникулы с 25 октября. Однако 13 октября Минздрав рекомендовал перенести их начало на 18 октября. Минобразования это предложение поддержало.

В то же время в КГГА заявили, что дети во всех школах Киева пойдут на осенние каникулы по графику, то есть с 25 октября, ведь причин начинать их досрочно нет.

При этом отправить школьников на каникулы раньше решили в Харькове, Виннице, Хмельницком, а также в Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницком и Сумах.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирус: за сутки количество заболевших в Украине превысило 23 тысячи человек
Коронавирус: за сутки количество заболевших в Украине превысило 23 тысячи человек
"Укрзализныця" начала тестировать непривитых пассажиров на вокзалах: названа цена (ФОТО)
"Укрзализныця" начала тестировать непривитых пассажиров на вокзалах: названа цена (ФОТО)
COVID-19: в Украине за сутки количество новых зараженных перевалило за 22 тысячи
COVID-19: в Украине за сутки количество новых зараженных перевалило за 22 тысячи
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве 23-24 октября из-за марафона перекроют центральные улицы (КАРТА)

  3. В ОПЗЖ решили выгнать Киву из партии

  4. Перевозчики на автовокзалах Киева массово отказываются ехать из-за Covid-правил

  5. Надежду Савченко с сестрой поймали на использовании поддельных Covid-сертификатов

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...