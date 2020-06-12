В Киеве создадут 4 ландшафтных заказника

В Киевском городском совете согласовали четыре проекта решения об объявлении территорий ландшафтными заказниками местного значения. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.

"4 новых ландшафтных заказника появятся в Киеве! На последнем заседании экологической комиссии согласовали четыре проекта решения об объявлении территорий ландшафтными заказниками местного значения", — написал на своей странице в Facebook Константин Яловой.

Два заказника появятся в Подольском районе, а еще два — в Дарницком. Каждая местность, на которой планируется объявить заказник, имеет свои особенности.

✔️"Болото Ковпыт" — это 250 гектаров территории в Дарницком районе. Здесь сохранились большие заросли редких ландышей, сна широколистного и чернеющего. Заказник изобилует соснами, дубами и зарослями черемухи.

✔️ "Дарничанка" — будущий заказник площадью 115 гектаров, в Дарницком районе. Смешанные леса этой территории охраняются в соответствии с Бернской конвенцией. В заказнике содержатся редкие болотные растения — кувшинка белая и снежнобелая, а также сальвиния. Кроме того, здесь можно встретить краснокнижных лося и барсука.

✔️ "Пруд Кулик" — территория размером 1,5 гектара в Подольском районе. Местность необходимо признать заповедной, чтобы сохранить разнообразную флору и фауну. В частности, редких болотных черепах, ужа обыкновенного и прыткую ящерицу.

✔️ "Долина реки Коноплянка", — участок возле улицы Ветряные Горы размером в 1,4 га.

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Напомним, это не первая инициатива по защите экологической среды Киева. В марте 2020 года Китайская государственная энергетическая группа China Energy Engineering объявила о планах построить завод по переработке отходов в Киеве.

Две дочерние компании группы подписали контракт на проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода и электростанции на сумму около $238 млн и сроком на 36 месяцев. Также столичные власти вознамерились модернизировать мусоросжигательный завод "Энергия" за 400 миллионов гривен.