В Киеве создадут систему градостроительного мониторинга

Власти Киева планируют создать систему градостроительного мониторинга, в которой будет доступен перечень документов по каждому объекту строительства в столице.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций.

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"Многих беспокоит тема незаконных застроек. Однако нередко даже заказчики строительства не знают, какие документы им нужны, чтобы их сооружения были возведены на законных основаниях. Поэтому информация о застройках в Киеве должна быть максимально открытой. Для этого в Департаменте градостроительства и архитектуры мы продолжаем работать над созданием системы градостроительного мониторинга", — сообщил Таций.

Среди документов, которые можно будет посмотреть в ресурсе — проектная документация, градостроительные условия и ограничения, необходимые разрешения и информация об экспертизах.

Таций отметил, что по каждому объекту строительства, по каждому зданию можно получить следующую информацию:

– градостроительные условия и ограничения, техническое задание, которое застройщик получает от Департамента;

– проектную документацию и приказ об его утверждении;

– документы о проведенной экспертизе проекта застройки;

– разрешение на застройку от Государственной инспекции по градостроительству.

"Этот перечень документов и определяет, на какие действия застройщик имеет право, а на какие — нет. Департамент градостроительства и архитектуры не может определять законность застроек, это в компетенции других учреждений. Главная цель — получить информацию, какие документы имеет застройщик, а какие — нет",– детализировал чиновник.

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Градостроительный мониторинг необходим не только для того, чтобы киевляне могли оценить законность застройки, но и для прозрачности в получении документов для застройщика.

"И такой подход позволяет решить сразу две задачи. Во-первых, киевляне получают информацию, на основе которой и могут судить о законности строительства. Во-вторых, лица, которые планируют осуществлять строительство, понимают, какие документы нужны и где их получить", — резюмировал Таций.

Напомним, 1 июня 2020 года президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, что реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на данном этапе не стимулирует, а тормозит развитие строительства.