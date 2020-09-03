В Киеве вспыхнул пожар в высотке ЖК "Зеленый остров 2" (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве в четверг, 3 сентября, вспыхнул пожар в ЖК "Зеленый остров 2", что на улице авиаконструктора Игоря Сикорского, 4-Б.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

По предварительным данным, пожар возник в квартире на 24 этаже. Спасатели уже приехали на место.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

В соцсетях очевидцы сообщают, что пожарные не могут подъехать из-за припаркованных авто.

Также отмечается, что женщина вылезла из окна горящего дома и стоит на кондиционере.

В соцсетях информируют, что спасатели уже на месте происшествия, но гасят пламя из квартиры этажом выше — краны не достают на такую высоту.

В пресс-службе ГСЧС Киева добавили, что был спасен владелец квартиры, в которой возник пожар. К тушению пожара привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.

Что стало причиной пожара — будут выяснять правоохранители.

Напомним, 2 сентября вечером в Киеве загорелось одно из зданий жилого комплекса Taryan Towers на Печерске. Пожар произошел в Печерском районе по улице Иоанна Павла II, 12 на 34 этаже 35-этажной новостройки.

Как сообщалось, Укргидрометцентр 3 сентября объявил в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности на большей территории страны.