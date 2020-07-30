В Киеве — рекорд по новым случаям коронавируса: вспышка в общежитии КПИ продолжается

За минувшие сутки, 29 июля, коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева.

Это — самое большое количество обнаруженных за сутки случаев COVID-19 за весь период пандемии, сообщает пресс-служба КГГА.

Указано, что на данный момент в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

В частности, заболели:

- 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

- 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;

- 2 девочки — 7 и 16 лет;

- 3 мальчика от 3 до 12 лет.

Как отмечается, такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания.

При этом в больницы Киева госпитализировали 19 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Также известно, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 95. В Деснянском — 28. В Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах — по 14 случаев.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1197 новых случаев коронавируса — это новый антирекорд по количеству заболеваний в сутки.