Происшествия 50 минут назад

В Киево-Печерской Лавре возникла аварийная ситуация в лабиринтах Ближних пещер

Существует угроза разрушения объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, что может привести к человеческим жертвам

Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры. Фото: lavra.ua Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры. Фото: lavra.ua
Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры. Фото: lavra.ua

Киево-Печерская Лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер (корпус №90), являющихся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил центр информации УПЦ (МП), передает "Интерфакс-Украина".

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"В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской Лавры, что может привести к человеческим жертвам", — говорится в сообщении.

Указано, что в последнее время возрастает уровень увлажненности грунтов, и в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер.

"Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился", — доложили в УМП (МП).

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"По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба", — добавили в церкви.

В связи со сложившейся ситуацией в Лавре священники просят Кабмин рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета денег для проведения безотлагательных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфину.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО может исключить из списка объектов Всемирного наследия комплекс Киево-Печерской Лавры в связи с незаконным строительством на ее территории дома.

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