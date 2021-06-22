В киевской налоговой похвастались, что остановили только 0,4% налоговых накладных

В Киеве за 5 месяцев 2021 года системой мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков (СМКОР) остановлена регистрация более чем 82 тысяч налоговых накладных, что составляет всего 0,4% от общего количества поданных на регистрацию налоговых накладных.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

"В течение января-мая 2021 года столичными плательщиками подано на регистрацию почти 22 миллиона налоговых накладных на сумму НДС более чем 130 млрд грн. В среднем, это почти 200 тысяч налоговых накладных ежедневно", — рассказала заместитель начальника Главного управления ГНС в Киеве Елена Крупнова.

При этом она отметила, что за 5 месяцев 2021 года СМКОР остановлена регистрация более чем 82 тысяч налоговых накладных, что составляет 0,4% от общего количества поданных на регистрацию налоговых накладных.

Указано, что общая сумма НДС по таким налоговым накладным составляет 1,884 млрд грн (1,5% от общей суммы НДС поданных на регистрацию налоговых накладных).

Как доложили в ведомстве, по рисковым субъектам хозяйствования остановлено более 30 тысяч налоговых накладных (или 36,6% от общего количества остановленных) на сумму 1,875 млрд грн (или 99,5% от общей суммы НДС по остановленных накладных).

По словам заместителя начальника столичной налоговой, с начала текущего года Комиссией Главного управления ГНС в Киеве по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН, по результатам мониторинга выявлено 1247 субъектов хозяйствования, которые подпадают под критерии рискованности.

Как отмечается, специалисты налоговой Киева рассмотрели более 100 тысяч сообщений о подтверждении реальности осуществления операций по налоговым накладным, регистрация которых остановлена, на общую сумму НДС 1,365 млрд грн.

"По результатам рассмотрения указанных сообщений принято более 87 тысяч решений по регистрации налоговых накладных в ЕРНН (или 87%) на общую сумму НДС 917 млн грн и более 13 тысяч решений об отказе в регистрации налоговых накладных в ЕРНН (или 13%) на общую сумму НДС 448 млн грн", — отчитались в столичной налоговой.

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Там уточнили, что подавляющее большинство отказов касается налоговых накладных, составленных рисковыми субъектами хозяйствования.

"С целью предотвращения остановки регистрации налоговых накладных по критерию рискованности операции, по плательщикам реального сектора экономики учтено 335 таблиц налогоплательщика", — доложили в ГНС.

Также Крупнова обратила внимание на то, что для надлежащего информирования налогоплательщиков Киева и повышения уровня обслуживания в части предоставления консультаций по алгоритму действий при остановке регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, увеличено количество номеров телефонов функционирующего "Call-center".

Как сообщалось, в последнее время в Украине участились случаи блокировки регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним.