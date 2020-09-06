Общество 1 час назад

В Киевской области прикрыли три подпольных игорных заведения (ФОТО)

Нелегальные игровые залы были обнаружены в городах Борисполь, Вишневое и Обухов

Фото: пресс-служба Нацполиции Киевской области Фото: пресс-служба Нацполиции Киевской области
Фото: пресс-служба Нацполиции Киевской области

4 сентября полиция Киевщины прекратила деятельность еще трех подпольных игорных заведений.

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Как сообщает отдел коммуникации обласного управления Нацполиции, в очередной раз незаконно действующие игровые залы были обнаружены в городах Борисполь, Вишневое и Обухов.

Полицейские провели неотложные обыски и изъяли игровое оборудование.

Так, в Борисполе, в помещении по улице Киевский путь, оперативники Управления стратегических расследований Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины совместно с местными полицейскими пресекли деятельность игорного заведения, где изъяли компьютерное оборудование: 10 системных блоков и комплектующие к ним.

Кроме этого, правоохранители повторно ликвидировали нелегальный игровой зал в городе Вишневое по улице Первомайская. Следственно-оперативная группа полиции во время неотложного обыска изъяла шесть комплектов игральных принадлежностей.

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Аналогичная ситуация с подпольным игорным заведением в городе Обухов. Там повторно пресекли незаконный бизнес сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с сотрудниками Обуховского горотдела.

В настоящее время полицейские устанавливают круг лиц, причастных к организации нелегальных игорных заведений. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое оборудование.

Продолжаются досудебные расследования по уголовным производства, открытых по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать обо всех известных фактах деятельности подпольных игровых залов по телефону спецлинии 102. Анонимность гарантируется.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

14 июля Верховная Рада приняла законопроект №2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса. Его поддержали 248 народных депутатов.

Вскоре его пописал спикер парламента Дмитрий Разумков.

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