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В мире 1 час назад

В Китае иностранцам разрешили открывать развлекательные заведения

Если иностранный инвестор хочет открыть развлекательное заведение, он должен подать заявку в административное управление культуры и туризма провинциального уровня

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Руководство Китая разрешило иностранным инвесторам открывать развлекательные заведения на материковой части КНР, сняв ограничения на долю иностранных инвестиций.

Об этом сообщается в циркуляре, недавно опубликованном Министерством культуры и туризма КНР, передает агентство "Синьхуа".

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В циркуляре отмечается, что если иностранный инвестор хочет открыть развлекательное заведение, он должен подать заявку в административное управление культуры и туризма провинциального уровня.

Кроме того, в циркуляре также сообщается, что заявки, условия для открытия заведения и соответствующие процедуры совпадают с теми, которые действуют применительно к внутренним инвесторам.

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Напомним, китайская компания Didi, часть акций которой принадлежит миллиардеру Джеку Ма, изучает возможность выхода на рынок Украины.

Как рассказал один из участников рынка, китайцы уже ведут переговоры с крупными автопарками и даже набирают сотрудников.

Ранее сообщалось, что власти Китая будут поддерживать пары, которые хотят иметь третьего ребенка.

11 мая Китай опубликовал предварительные результаты переписи населения 2020 года, показавшие рост его численности за предыдущие десять лет на 5,38%, до 1,412 млрд человек. В то же время сразу в пяти провинциях численность населения упала, также упала и доля самих китайцев (ханьцев) в КНР.

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