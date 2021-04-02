В Китае планируют представить первый внедорожник на водороде уже в 2021 году

Крупнейший производитель внедорожников в Китае Great Wall Motor Co. планирует выпустить в 2021 году свой первый автомобиль с водородным двигателем.

Как передает Bloomberg, компания также представит свои автомобили с водородным двигателем во время Зимних Олимпийских игр в Китае в следующем году, заявил глава дочерней компании Great Wall — FTXT Energy Technology Co. — Чжан Тяньюй, в рассказывая о водородной стратегии автопроизводителя.

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По его словам, за последние пять лет Great Wall инвестировала 2 млрд юаней (305 млн долларов) в разработку технологий, связанных с водородной энергией, которые можно использовать в автомобилях, а также в морском и железнодорожном транспорте.

Основатель компании Вэй Цзяньцзюнь добавил, что Great Wall инвестирует еще 3 млрд юаней в течение следующих трех лет и планирует к 2025 году войти в тройку лидеров по продажам автомобилей с водородным двигателем.

"Развитие отрасли, связанной с водородом, будет продвигаться так же быстро, как и развитие электромобилей", — предрекает Вэй.

Отмечается, что Китай ныне способствует развитию автомобилей, грузовиков и автобусов, работающих на водороде, при этом центральное правительство предлагает давать преференции городам, достигшим целевых показателей внедрения такого транспорта.

В 15-летнем плане по внедрению автомобилей на новом виде энергии, выпущенном в ноябре 2020 года, Государственный совет КНР заявил, что страна сосредоточится на построении цепочки поставок топливных элементов и разработке грузовиков и автобусов, работающих на водороде. В сентябре президент Си Цзиньпин установил крайний срок для Китая до 2030 года, чтобы начать сокращение выбросов углерода.

Китай хочет, чтобы в течение 10 лет на его дорогах появился 1 млн автомобилей на топливных элементах, и тратит сотни миллионов юаней на субсидирование покупок и стимулирование соответствующих исследований и разработок. Как видно на примере автомобилей с батарейным питанием, множество стартапов и солидных компаний пытаются извлечь выгоду из этой политики.

Реагируя на инициативы правительства, крупнейшие автопроизводители Китая ускоряют переход к альтернативным источникам энергии. Так, крупнейший китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. заявила в прошлом году, что планирует занять 10% китайского рынка водородных автомобилей к 2025 году. В ближайшие пять лет компания намерена представить не менее 10 водородных моделей.

Напомним также, что в марте стало известно, что компания Рината Ахметова и немецкая Siemens будут производить водородное топливо в Украине.