В Китае представили поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 600 км/ч

В Китае представили прототип самого быстрого в мире поезда на магнитной подушке, способного развивать скорость до 600 км/ч. Как сообщает Global Times, 20 июля поезд сошел с конвейера в Циндао после пяти лет исследований и разработок.

Основные компоненты поезда, в частности тормозную систему, сцепное устройство, антивибрационную систему, систему электроснабжения и информационную систему для пассажиров, разработала Qingdao Sifang Rolling Stock Research Institute Company, являющаяся подразделением корпорации CRRC (China Railway Rolling Stock).

Отмечается, что тормозная система нового поезда на 30% эффективнее той, что используется на действующей линии маглева в Шанхае, ведущей к аэропорту "Пудун", благодаря чему тормозной путь поезда сокращен с примерно 16 км до всего 10 км.

Технические специалисты CRRC потратили 19 месяцев на разработку магнитных полюсов для гидравлического тормоза, которые могут использоваться при температуре от -25°C до +170°C и выдерживать вибрацию.

Система электроснабжения маглев-поезда устроена таким образом, что когда его скорость превышает 100 км/ч, применяется бесконтактный источник питания. Приемная система для высокоскоростных поездов на магнитной подвеске, разработанная CRRC, хорошо адаптируется к окружающей среде и может бесперебойно работать в диапазоне температур от -25°C до +45°C.

Предусмотрено также, что для обеспечения пассажиров Wi-Fi на борту поезд будет использовать мобильную связь стандарта 5G.

Как отмечают в правительстве Китая, поезд еще должен будет пройти несколько лет испытаний, прежде чем будет введен в эксплуатацию. Кроме того, для запуска придется построить собственно сами высокоскоростные пути.

По словам главного инженера CRRC Лян Цзяньина, такой поезд может быть введен в эксплуатацию лишь через пять-десять лет. По его словам, маглев сможет стать промежуточным видом транспорта между обычными высокоскоростными железнодорожными линиями, максимальная рабочая скорость которых составляет 350 км/ч, и самолетами, которые курсируют со скоростью от 900 до 1000 км/ч.

Такой вид транспорта может быть востребован для пассажирских перевозок на короткие и средние расстояния, например, для ежедневных поездок в крупные города или перемещению по густонаселенной агломерации в дельте реки Янцзы или в районе Пекина и Тяньцзиня.

Отмечается, что спрос на такие услуги также уже существует и между основными мегаполисами, в частности на направлениях Пекин — Шанхай, Чунцин — Чэнду и Гуанчжоу — Чанша.

В соответствии со среднесрочными и долгосрочными планами развития транспорта ряд китайский городов планируют построить высокоскоростные линии поездов на магнитной подушке и ныне занимаются исследованиями возможности реализации таких проектов. В частности, рассматриваются линии Шанхай — Ханчжоу и Чэнду — Чунцин.

Кроме упомянутой высокоскоростной линии в аэропорт Шанхая, ныне же в Китае работают низкоскоростные линии маглева в двух городах — Пекин и Чанша. Также строятся две низкоскоростные линии на магнитной подвеске в Цинъюане (провинция Гуандун) и в уезде Фэнхуан (провинция Хунань).

Напомним, что технический план строительства линии маглев-поездов, инициированного CRRC, был утвержден еще в январе 2018 года.

Отметим также, что в декабре 2020 года входящая в CRRC Таншаньская локомотивостроительная компания (провинция Хэбэй) 23 декабря испытала грузовой поезд, способный разгоняться до скорости 350 км/ч.