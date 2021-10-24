В Колумбии задержали наркобарона, за которого США давали $5 миллионов вознаграждения

В Колумбии задержали самого крупного наркобарона Колумбии и лидера мафиозного клана "дель Гольфо" Дайро Антонио Усугу, известного под прозвищем Отониель.

Об этом сообщает The Guardian.

Ранее Колумбия предложила вознаграждение в размере до 3 миллиардов песо (около 800 тыс. долларов) за информацию о местонахождении Отониеля, тогда как правительство Соединенных Штатов назначило вознаграждение в размере 5 млн долларов за помощь в его поиске.

"Это самый большой удар по наркобизнесу в нашей стране в этом веке. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара (самый известный наркоборон Колумбии, — Delo.ua) в 1990-х", — сказал президент Колумбии Иван Дуке, комментируя задержание преступника.

Сообщается, что во время операции погиб один полицейский.

Всего в военной операции приняли участие 500 солдат при поддержке 22 вертолетов.

Власти Колумбии заявили, что разведданные, предоставленные США и Великобританией, привели колумбийские правоохранительные органы и военных к месту укрытия Отониеля.

Напомним, ранее в Нидерландах арестовали "азиатского Эль Чапо" — наркобарона Це Чи Лопа, зарабатывавшего до $17 млрд в год.