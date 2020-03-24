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В Кракове осудили двух поляков, которые подожгли венгерский культурный центр в Ужгороде

Привлечение к ответственности польских правых активистов стало возможно благодаря предоставленным материалам Службой безопасности Украины

В Кракове осудили двух поляков, которые подожгли венгерский культурный центр в Ужгороде В Кракове осудили двух поляков, которые подожгли венгерский культурный центр в Ужгороде

Суд в Кракове по материалам Службы безопасности Украины приговорил трех бывших правых активистов организации "Фаланґи та Стшельца" за попытку поджечь венгерский культурный центр в Ужгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. 

Так, в феврале 2018 года двое исполнителей пытались поджечь здание Венгерского общества культуры в Ужгороде. Один из них бросил бутылку с коктейлем Молотова, другой видеофиксировал поджог.

В рамках начатого уголовного производства Служба безопасности Украины осуществила комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники спецслужбы установили причастность к поджогу здания двух граждан Польши, которые входят в праворадикальную организацию Фаланга. Участники этой структуры, как утверждают в СБУ, участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР".

Кратко и по делу в Telegram

Украинские правоохранители идентифицировали этих людей через камеры видеонаблюдения, установили их мобильные телефоны, с которых они координировали свои действия, автозаправочную станцию, где ​​они покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.

Во время досудебного следствия было установлено, что организовал поджог третий участник польской праворадикальной структуры. Все материалы украинская сторона передала через Генеральную прокуратуру Украины в Генеральную прокуратуру Польши. Польские правоохранители задержали трех злоумышленников.

Суд в Кракове признал фигурантов виновными в совершении преступления. Организатор приговорен к трем годам лишения свободы, а исполнители к меньшим срокам.

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