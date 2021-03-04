В Краматорске замахнулись на строительство медицинского городка

В Донецкой области подписали договор на строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске. Об этом на брифинге в Краматорске 3 марта сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Кириленко.

"Договор подписан на строительство больницы третьего уровня. В областном бюджете мы заложили на старт этой программы средства. Профильный департамент готовит заявку из госбюджета первого транша на финансирование этого проекта", — сказал руководитель области.

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По словам Кириленко, в регионе функционирует еще параллельная программа по развитию медицины, которая рассчитана на три года.

"Это восстановление, реконструкция, термомодернизация областных больниц. Взято из каждой области две больницы — областная больница взрослая и детская. Мы предоставили детскую в Славянске и взрослую в Мариуполе. Там некоторые проекты в стадии разработки, потому что каждая больница вмещает 4 — 5 проектов", — сообщил глава ОВГА.

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Как информирует пресс-служба Донецкой ОВГА, проект по строительству областной многопрофильной больницы предусматривает создание современного консультативно-диагностического центра мощностью 600 посещений в смену, и 19-ти уникальных высокоспециализированных отделений хирургического и терапевтического профилей.

Радиус охвата больницей будет состоять из северных и центральных районов Донецкой области, а также приближенных районов Луганской и Харьковской областей.

Создание в Краматорске больницы, в которой можно получить все виды медицинской помощи, получило поддержку президента Украины. Предполагается, что это заведение может стать одним из пяти проектов строительства современных медицинских городков по всей стране.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог поддерживает идею передать деньги, не использованные в рамках программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, не на ремонт дорог во Львовской области, как это предусмотрено распоряжением Кабинета министров, а на оборудование для борьбы с раком в больнице "Охматдет" (Киев).