Общество вчера, 16:45

В Краматорске замахнулись на строительство медицинского городка

Медучреждение может стать одним из пяти проектов строительства современных медицинских городков по всей стране

Фото: пресс-служба ДонОВГА Фото: пресс-служба ДонОВГА
Фото: пресс-служба ДонОВГА

В Донецкой области подписали договор на строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске. Об этом на брифинге в Краматорске 3 марта сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Кириленко.

"Договор подписан на строительство больницы третьего уровня. В областном бюджете мы заложили на старт этой программы средства. Профильный департамент готовит заявку из госбюджета первого транша на финансирование этого проекта", — сказал руководитель области.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Кириленко, в регионе функционирует еще параллельная программа по развитию медицины, которая рассчитана на три года.

"Это восстановление, реконструкция, термомодернизация областных больниц. Взято из каждой области две больницы — областная больница взрослая и детская. Мы предоставили детскую в Славянске и взрослую в Мариуполе. Там некоторые проекты в стадии разработки, потому что каждая больница вмещает 4 — 5 проектов", — сообщил глава ОВГА.

Читайте также:
В Кривом Роге тендер на ремонт больницы на 23 млн грн отдали родственникам чиновников ОГА

Как информирует пресс-служба Донецкой ОВГА, проект по строительству областной многопрофильной больницы предусматривает создание современного консультативно-диагностического центра мощностью 600 посещений в смену, и 19-ти уникальных высокоспециализированных отделений хирургического и терапевтического профилей.

Радиус охвата больницей будет состоять из северных и центральных районов Донецкой области, а также приближенных районов Луганской и Харьковской областей.

Создание в Краматорске больницы, в которой можно получить все виды медицинской помощи, получило поддержку президента Украины. Предполагается, что это заведение может стать одним из пяти проектов строительства современных медицинских городков по всей стране.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог поддерживает идею передать деньги, не использованные в рамках программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, не на ремонт дорог во Львовской области, как это предусмотрено распоряжением Кабинета министров, а на оборудование для борьбы с раком в больнице "Охматдет" (Киев).

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский хочет за деньги бизнеса построить в селах "центры притяжения"
Зеленский хочет за деньги бизнеса построить в селах "центры притяжения"
Укрэксимбанк отсудил 6 млрд грн долга по кредиту на строительство небоскреба Sky Towers
Укрэксимбанк отсудил 6 млрд грн долга по кредиту на строительство небоскреба Sky Towers
"Как у Amazon, с роботами": "Укрпочта" хочет построить 6-7 новых сортировочных центров
"Как у Amazon, с роботами": "Укрпочта" хочет построить 6-7 новых сортировочных центров
Загрузка...
Новое видео
Чи потрібен вам касовий апарат? РРО для підприємців в 2021 році — Ірина Нараєвська

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Есть потенциал для роста цен". Почему резко подорожало топливо на АЗС и что будет дальше

  3. Зеленский поручил разработать ряд запретов для украинцев со вторым гражданством

  4. Дочерняя авиакомпания Turkish Airlines открывает рейсы из Турции в Украину

  5. СБУ ликвидировала схему продажи некачественных и краденых деталей для ЖД-вагонов (ФОТО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...