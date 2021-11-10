В Кривом Роге нашли мертвым еще одного брата экс-мэра Павлова

Двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Борис был найден 10 ноября повешенным в собственном доме. Как сообщает "Громадське" со ссылкой на полицию, с заявлением об этом в полицию обратилась гражданская жена Бориса Павлова, обнаружившая тело.

Отмечается, что обстоятельства его смерти устанавливаются, тело уже направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Официального сообщения об инциденте региональная полиция пока не публиковала.

Как пишет Krivbass.city, что Борису Павлову было около 50 лет, у него были тяжелые заболевания. По информации полицейских, он совершил суицид.

Отмечается, что утром жена покойного ушла на работу, а вернувшись около 13:30, нашла мужчину мертвым.

Соседи погибшего сообщили корреспондентке издания, что никогда не имели конфликтов с ним. В то же время о болезни Бориса Павлова они узнали от полиции уже после его смерти.

Управляющий же домом, в котором жил умерший, рассказал, что у Павлова был рак, и за последние три-четыре месяца его внешний вид значительно ухудшился, при этом гражданская жена постоянно с Борисом не проживала.

По данным следователей, предсмертную записку Борис Павлов не оставил. Правоохранители уточнили, что у погибшего был рак пищевода, а также туберкулез.

Напомним, что 18 октября был найден мертвым в своей квартире на улице Черняховского в Кривом Роге родной брат Константина Павлова Андрей.

А Константин Павлов был обнаружен застреленным в своем доме в селе Вольное Криворожского района 15 августа. На опубликованных в интернете снимках с места происшествия видно, что погибший лежал на пороге дома при открытых дверях.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", руководителем городской организации которой был Павлов, заявили, что тот был "предательски убит", а убийство политсила воспринимает как "очередной террористический акт против партии", осуществленный "палачами, действующими в интересах власти Зеленского".

Отметим, что Павлов пробыл мэром Кривого Рога менее года: он был избран на выборах 2020 года необычным образом: в первом туре он занял третье место с 9,15% голосов, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу и кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Шевчику. Однако Вилкул после этого объявил, что снимает свою кандидатуру по состоянию здоровья в пользу Павлова. В итоге во втором туре участвовали кандидаты, занявшие второе и третье места, и Павлов победил, набрав почти 57% голосов.

Вилкул же, избранный депутатом горсовета от своей партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива", после гибели преемника, несмотря на прежние заявления, снова возглавил город в статусе секретаря горсовета, исполняющего обязанности городского головы. Новые выборы мэра пока не назначались.

По поводу причин смерти Павлова в днепропетровской полиции ранее заявляли о возможном доведении его до самоубийства. При этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что следствие все же склоняется к версии о его самоубийстве, и связывал это с серьезными злоупотреблениями, выявленными перед этим в рамках аудита городского бюджета. Власти Кривого Рога же исключают, что результаты проверок контролирующими органами могли послужить причиной для возможного самоубийства Павлова. В целом правоохранители рассматривают три версии произошедшего: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.