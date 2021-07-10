В Крыму ликвидация последствий наводнения обойдется оккупационным властям в 10 млрд рублей

Наводнение, которое произошло в июне в нескольких района Крыма, нанесло ущерб экономике оккупированного полуострова на сумму 10 млрд российских рублей.

Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24", сообщает "Керчь.ФМ".

"Мы с... Аксеновым (так называемый "глава республики Крым") на постоянной связи, у нас есть штаб постоянно действующий. Оценили ущерб примерно в 10 млрд, документ о выделении денег готовится", — сказал он.

При этом, Хуснуллин считает, что положительный момент в наводнении все-таки есть — крымские водохранилища наконец наполнились водой.

"Все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год, да еще и на переходящий, есть полностью. Поэтому мы эту тему будем дорабатывать", — отметил российский чиновник.

Напомним, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений.

В результате стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.