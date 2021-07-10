Происшествия 4 минуты назад

В Крыму ликвидация последствий наводнения обойдется оккупационным властям в 10 млрд рублей

При этом, российские чиновники считают, что стихийные бедствия помогли заполнить истощенные в Крыму водохранилища

Фото: скриншот видео Telegram/Минстрой Крыма Фото: скриншот видео Telegram/Минстрой Крыма
Фото: скриншот видео Telegram/Минстрой Крыма

Наводнение, которое произошло в июне в нескольких района Крыма, нанесло ущерб экономике оккупированного полуострова на сумму 10 млрд российских рублей.

Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24", сообщает "Керчь.ФМ".

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"Мы с... Аксеновым (так называемый "глава республики Крым") на постоянной связи, у нас есть штаб постоянно действующий. Оценили ущерб примерно в 10 млрд, документ о выделении денег готовится", — сказал он.

При этом, Хуснуллин считает, что положительный момент в наводнении все-таки есть — крымские водохранилища наконец наполнились водой.

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"Все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год, да еще и на переходящий, есть полностью. Поэтому мы эту тему будем дорабатывать", — отметил российский чиновник.

Напомним, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений.

В результате стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.

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