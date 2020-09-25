Политика 50 минут назад

В КСУ подали представление о возможности штрафовать Зеленского

Суд просят законодательно разъяснить возможность привлекать президента к административной ответственности

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В Конституционный суд Украины поступило представление о возможности привлекать президента к административной ответственности.

В частности, суд просят разъяснить этот момент в контексте возможности оштрафовать Владимира Зеленского за нарушение карантина, сообщается на сайте КСУ.

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Указано, что Верховный суд просит КСУ растолковать положения части 1 статьи 105 Конституции о неприкосновенности президента в аспекте возможного привлечения его к ответственности за административное нарушение при исполнении полномочий.

При этом Верховный суд отмечает, что ранее было дано толкование только в аспекте привлечения к уголовной ответственности. Согласно законодательству, привлечь президента к такой ответственности можно только после истечения срока полномочий.

Напомним, 3 июня Зеленский во время визита в Хмельницкий посетил одно из местных кафе. Несмотря на карантинные ограничения, согласно которым клиенты могут находиться только за столиками на летней площадке, президент и его окружение пили кофе внутри помещения.

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Хмельницкий городской районный суд оштрафовал на 17 тысяч грн всех, кто сопровождал президента:

- главу Офиса президента Андрея Ермака;

- первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова;

- главного санитарного врача Виктора Ляшко;

- главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета;

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- мэра Хмельницкого Александра Симчишина;

- частного предпринимателя Андрея Мельниченко.

Относительно самого Зеленского производство приостановили. Судья обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, несмотря на то, что он является неприкосновенным лицом согласно Конституции.

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