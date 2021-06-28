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В мире 1 час назад

В Лондоне на станции метро прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

О пострадавших в результате взрыва не сообщается

Фото: Standard Фото: Standard
Фото: Standard

Сегодня, 28 июня, возле станции метро Elephant & Castle, расположенной на юге Лондона, произошел взрыв, передает Evening standard.

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Как информирует издание, под железнодорожными сводами загорелись три коммерческих объекта, четыре автомобиля и телефонная будка.

На место происшествия были направлены 10 пожарных машин и около 70 сотрудников спасательной службы.

"Было много черного дыма, затем произошел взрыв и появился большой огненный шар",  –  написали очевидцы в соцсети.

Как сообщалось ранее, 7 марта на территории казармы в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате прогремел взрыв, в результате которого погибли 98 человек и 615 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 6 февраля во французском городе Бордо произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.

Ранее в Австрии в жилом доме в общине Лангенцерсдорф прогремел взрыв. При этом от взрыва несколько этажей здания и крыша обрушились.

 

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