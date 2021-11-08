В Луганской области из-за обстрелов без газа остались жители двух сел

7 ноября российско-террористические войска в Луганской области во время артобстрелов повредили распределительный газопровод высокого давления около села Нижнее.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Луганскгаз". По информации коммунальщиков, в результате обстрела возник пожар и 773 абонента остались без газоснабжения.

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"При обстреле вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", — говорится в сообщении.

В "Луганскгазе" уточнили, что без голубого топлива 445 абонента в селе Нижнее и 328 — в селе Крымское.

Напомним, 7 ноября российско-террористические войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, два раза — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз на фоне длительной напряженности в войне на Донбассе рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии в Украине, которую назовет "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине" (EUATM).