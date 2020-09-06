В мечети на востоке Бангладеш прогремел взрыв, погибли 24 человека (ВИДЕО)

В городе Нараянгандж на востоке Бангладеша в мечети прогремел взрыв, в результате которого как минимум 24 человека погибли, передает Аljazeera.

По информации телеканала, количество жертв может увеличиться, так как в больницах в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности тела находятся 37 человек.

По предварительной версии, в мечети взорвались шесть кондиционеров. В результате чего более 50 человек получили ожоги и ранения. Причиной взрыва называют скопление газа после утечки из трубопровода.

В пожарной охране подтвердили, что причиной взрыва стала утечка газа из трубопровода, который проходит под мечетью.

Как сообщил координатор ожогового отделения, среди погибших был семилетний мальчик. Он сказал, что врачи вылечили по меньшей мере 37 человек с ожогами до 90% их тел.

В феврале прошлого года в результате пожара в старых кварталах Дакки (столица Бангладеш) погибло 78 человек. Через месяц 25 человек погибли, когда пожар охватил офисное здание в городе.