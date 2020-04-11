В Мелитополе истребитель ВСУ совершил аварийную посадку, ГБР начало расследование (ФОТО)

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства совершения истребителем "МиГ-29" аварийной посадки на аэродроме в Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополь, осуществляют досудебное расследование по факту нарушения правил полетов, повлекшее тяжкие последствия (статья 416 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Как информировали в ГБР, по предварительной информации, 10 апреля около 21:00 пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Мелитополе, во время плановой посадки самолета "МиГ-29" нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета.

В результате происшествия ни один человек не пострадал, заверили в Бюро.

Указано, что сейчас следователи ГБР проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Ранее власти Словакии решили приостановить полеты российских истребителей MиГ-29 до завершения расследования причин аварии аналогичной модели самолета вечером 28 сентября.