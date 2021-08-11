В Мелитополе силовики пресекли создание параллельных органов власти

Полиция и Служба безопасности Украины заявляют о пресечении ими создания параллельного органа самоуправления в Мелитополе Запорожской области.

"Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственное образование. Организаторы фейковой "общины" призвали граждан не признавать украинские органы власти. По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивное "учредительное" собрание и избрали так называемого "уполномоченного общины", — говорится в сообщении СБУ.

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Для привлечения единомышленников, по данным силовиков, организаторы обещали тем освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

"В ходе следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственного образования, компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности", — сообщили в спецслужбе.

Изъятые материалы направлены на экспертизу. Продолжается расследование по части 1 статьи 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса.

Напомним, что попытки создания на территории Украины местных органов власти вне общей системы госуправления уже многократно пресекались правоохранителями.

К примеру, в конце октября 2020 года СБУ заявила, что разогнала самопровозглашенный "Хмельницкий горсовет Республики Украина", а в Сумской области полиция прикрыла самопровозглашенный избирком, проводивший выборы в ликвидированный в рамках админреформы сельсовет. В декабре 2020 года в полиции заявили, что создать параллельную мэрию пытались во Львове.

Отметим, что статья 5 Конституции Украины предусматривает, что народ как единственный носитель суверенитета и источник власти в стране осуществляет власть как через органы государственной власти и местного самоуправления, так и "непосредственно", на что зачастую ссылаются инициаторы создания "народных" органов власти. В то же время Конституционный суд в своем решении еще от 5 октября 2005 года о толковании норм этой статьи указал, что под непосредственной демократией понимается волеизъявление народа на выборах и референдумах.

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