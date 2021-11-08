Общество 60 минут назад

В мгновение ока: на "Махаче" зафиксирован самый быстрый нокаут в истории единоборств

Поединок "Симбы" и "Бобра" закончился практически моментально — уже на второй секунде боя "Бобер" молниеносным ударом справа отправил "Симбу" в глубокий нокаут

В мгновение ока: на "Махаче" зафиксирован самый быстрый нокаут в истории единоборств В мгновение ока: на "Махаче" зафиксирован самый быстрый нокаут в истории единоборств
Партнерский материал

В первом эпизоде седьмого сезона "Махача", который состоялся 17 октября в киевском Freedom Hall, случилась настоящая сенсация в мире единоборств. В четвертом бою эпизода сошлись два украинских бойца — кандидат в мастера спорта по боксу Игорь "Симба" Симбаба из Кировограда и мастер спорта по тайскому боксу Анатолий "Бобер" Данилюк из Одессы. 

Поединок "Симбы" и "Бобра" закончился практически моментально — уже на второй секунде боя "Бобер" молниеносным ударом справа отправил "Симбу" в глубокий нокаут. 

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Такая быстрая победа Анатолия Данилюка может вполне посоревноваться за звание самого быстрого нокаута в единоборствах. В 2020 году в Майами (США) во время турнира Bare Knuckles Fighting Championship 14 боец Ули Диаз "вынес" своего соперника Донелея Бенедетто за три секунды.

Всего, по словам организаторов, в седьмом сезоне "Махача" выступили 26 пар бойцов со всей Украины, а также бойцы из Казахстана и приглашенный из Чечни мастер спорта по боксу, 4-кратный чемпион и участник чемпионата мира по боксу, первый обладатель чемпионского пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

Всего на боях присутствовало более 500 человек, а порядок обеспечивали более 100 бойцов охраны, включая ведомственную и взрывотехников. В связи с карантинными ограничениями все желающие попасть не смогли.

Спонсорами мероприятия выступили букмекерская контора Parimatch, процессинговая компания LeoGaming и Sportbank.

Видео седьмого сезона уже доступно на Youtube — его уже посмотрели более чем 250 тысяч раз.

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