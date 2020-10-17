Экономика 40 минут назад

В Минэкономики рассказали, сколько людей во всем мире кормит Украина

В условиях пандемии COVID-19 Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки продовольствия в другие страны

Фото: пресс-служба Минэкономики Фото: пресс-служба Минэкономики
Фото: пресс-служба Минэкономики

Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 млн человек во всем мире и обладает потенциалом удвоить эти объемы.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время онлайн-брифинга по случаю Всемирного дня продовольствия и празднования 75-й годовщины продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает "Укринформ".

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"Мы подсчитывали — и это было подтверждено источниками международных расчетов — что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое — это реально достижимо", — сообщил Высоцкий.

По его словам, Украина может существенно помочь в решении этой проблемы, однако для этого стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, а также интеграция в международные цепи поставок.

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"Что мы увидели в этом году? Первая реакция во многих странах на карантин была — закрытость, что очень негативно с точки зрения обеспечения продовольствием населения мира. Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население", — подчеркнул Высоцкий.

Замминистра добавил, что в этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки.

"Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии", — резюмировал Высоцкий.

Ранее сообщалось, что объем внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2020 года составил $64,182 млрд, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($71,096 млрд).

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