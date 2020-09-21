В Минфине не видят причин для падения курса гривни в 2021 году

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит причин для существенного "проседания" курса гривни к доллару в 2021 году.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, глава Минфина прокомментировал вопрос о том, что в проекте государственного бюджета на следующий год заложен среднегодовой курс в 29,1 грн за доллар.

"Есть уверенность в том, что Национальный банк продолжит свою стабильную политику. Это первый фактор. Другой фактор — это макроэкономика. В связи с локдауном у нас баланс экспорта и импорта выровнялся в этом году. В следующем году он снова изменится в пользу импорта, но мы видим возможность перекрыть валютную недостачу за счет других источников. Потому я не вижу особых рисков в части стабильной валютно-курсовой политики", — сказал он.

По мнению Марченко, волатильность не будет значительной в 2021 году и будет укладываться в нынешние пределы.

Напомним, 14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1,071 трлн грн, а расходы — 1,35 трлн грн. При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 млрд грн.

Известно, что 15 сентября проект госбюджета был зарегистрирован в Раде, а 18 сентября парламент принял документ в работу.