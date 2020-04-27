Экономика 10 минут назад

В Минфине США спрогнозировали, когда восстановится американская экономика

Глава американского Минфина заявил, что в экономику страны вкладывается "беспрецедентное количество налоговых льгот"

В Минфине США спрогнозировали, когда восстановится американская экономика В Минфине США спрогнозировали, когда восстановится американская экономика
Стивен Мнучин. Фото: Hash Telegraph

Американская экономика, сильно пострадавшая от пандемии коронавируса, восстановится этим летом и в начале осени.

Об этом в Fox News Sunday заявил министр финансов США, сообщает The Hill.

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По его словам, в экономику вкладывается "беспрецедентное количество налоговых льгот".

"Я думаю, что, когда мы начнем перезапускать экономику в мае и июне, вы увидите, что экономика действительно восстановится в июле, августе и сентябре. Вы видите триллионы долларов, которые вкладываются в экономику. И я думаю, что это окажет значительное влияние", — заявил Мнучин.

На днях президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд.

Согласно законопроекту, $321 млрд выделят на поддержку малого бизнеса.

Еще $60 млрд пойдут на кредитование бизнеса, $75 млрд — на финансирование больниц, $25 млрд — на расширение программы тестирования на коронавирус.

Ранее сообщалось, что мировая экономика из-за пандемии коронавируса может недополучить более $5 трлн за 2 года, что сравнимо с годовым объемом производства Японии. 

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.

Как сообщалось, ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития, бывший глава центробанка Северной Македонии Димитар Богов считает, что есть все основания надеяться на резкий экономический рост и в мире, и в Украине после того, как завершится кризис, вызванный пандемией коронавируса.

 

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