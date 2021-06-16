В Минюсте объяснили, зачем частным инвесторам покупать закрытые украинские тюрьмы

Украинские тюрьмы будут интересны частным инвесторам из-за того, что зачастую они находятся а очень инвестиционно-привлекательных локациях.

Об этом на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Она отметила, что один из первых аукционов по приватизации закрытой тюрьмы закончился успешно — стартовая цена торгов увеличилась в 2,5 раза до 409 млн грн. Это, по словам Высоцкой, обрадовали представителей Минюста, поскольку для реформы пенитенциарной системы нужны средства и приватизация тюрем будет одним из источником.

"Учреждения, где содержатся люди в неволе, исторически в Украине очень устаревшие, они в плохом состоянии. Но закрытые тюрьмы, которые мы выставляем на приватизацию, они для инвесторов могут иметь свою ценность, поскольку локации инвестиционно-привлекательные — часто это центральная часть больших городов", — добавила она.

Напомним, ранее в Украине прошел аукцион по продаже здания бывшей Львовской колонии №48 в рамках совместной кампании Фонда госимущества и Министерства юстиции "Большая приватизация тюрем". Сумма сделки составила 407,5 млн гривен, покупателем стал львовский IT-холдинг SoftServe.

Поступления от продажи Львовской колонии №48 превысили общий объем доходов от приватизации в 2018 году. Всего же в рамках программы "Большая приватизация тюрем" планируется привлечь более 1 млрд гривен за продажу 3 бывших тюрем, 70% указанной суммы будет направлено на модернизацию действующих исправительных учреждений и улучшение условий содержания заключенных.