1 час назад

В Минюсте объяснили, зачем частным инвесторам покупать закрытые украинские тюрьмы

Замминистра юстиции Елена Высоцкая отметила, что вырученные от приватизации подобных учреждений деньги пойдут на реформу пенитенциарной системы

Здание бывшей колонии №48. Фото: Минюст Здание бывшей колонии №48. Фото: Минюст
Здание бывшей колонии №48. Фото: Минюст

Украинские тюрьмы будут интересны частным инвесторам из-за того, что зачастую они находятся а очень инвестиционно-привлекательных локациях.

Об этом на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

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Она отметила, что один из первых аукционов по приватизации закрытой тюрьмы закончился успешно — стартовая цена торгов увеличилась в 2,5 раза, до 409 млн грн. Это, по словам Высоцкой, обрадовало представителей Минюста, поскольку для реформы пенитенциарной системы нужны средства и приватизация тюрем будет одним из источников.

"Учреждения, где содержатся люди в неволе, исторически в Украине очень устаревшие, они в плохом состоянии. Но закрытые тюрьмы, которые мы выставляем на приватизацию, они для инвесторов могут иметь свою ценность, поскольку локации инвестиционно-привлекательные — часто это центральная часть больших городов", — добавила она.

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Напомним, ранее в Украине прошел аукцион по продаже здания бывшей Львовской колонии №48 в рамках совместной кампании Фонда госимущества и Министерства юстиции "Большая приватизация тюрем". Сумма сделки составила 407,5 млн гривен, покупателем стал львовский IT-холдинг SoftServe.

Поступления от продажи Львовской колонии №48 превысили общий объем доходов от приватизации в 2018 году. Всего же в рамках программы "Большая приватизация тюрем" планируется привлечь более 1 млрд гривен за продажу 3 бывших тюрем, 70% указанной суммы будет направлено на модернизацию действующих исправительных учреждений и улучшение условий содержания заключенных.

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