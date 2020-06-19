В Минобразования рассказали, как будет проходить ВНО

Для проведения в Украине внешнего независимого оценивания (ВНО), которое должно пройти с 25 июня по 17 июля, все готово.

Об этом в Верховной Раде заявила временно исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

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По ее словам, ВНО будет происходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача.

"В 2020 году на основную сессию зарегистрировалось 379 тысяч 493 участника. Для всех участников УЦОКО (Украинский центр оценивания качества образования — Delo.ua) подготовил 82 тысячи 890 аудиторий. Чтобы тестирование прошло в безопасных условиях совместно с партнерами закуплено и доставлено в области 3 млн 230 тысяч 104 маски, 3 тысячи 250 бесконтактных термометров, 11 тысяч 630 комплектов для защиты медиков, 104 тысячи 382 литра антисептиков и 28 тысяч 100 литров дезинфицирующих средств. Для проведения ВНО привлечено 242 тысячи 650 работников и 11 тысяч 630 медиков. 17 областей уже доставили средства индивидуальной защиты во все пункты тестирования. Семь других областей и город Киев заканчивают подвоз необходимых средств сегодня и в понедельник", — рассказала Мандзий.

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Она отметила, что готовность пунктов тестирования контролирует Госпотребслужба в соответствии со специальным протоколом.

При этом, Минобразования и науки разработало безопасные алгоритмы действий по проведению и подвозу участников ВНО.

"Алгоритм действий по проведению ВНО: все получили приглашение с определенным временем входа в место тестирования. Участники самостоятельно или организованным транспортом будут довезены в пункт тестирования. К пункту тестирования участники допускаются с 9:50 до 10:50. На улице, в коридорах самих пунктов необходимо соблюдать социальную дистанцию. На входе участникам будет проводиться термометрия и оценка на признаки острого респираторного заболевания. Все получат маски и смогут продезинфицировать руки. После идентификации участник проходит к своей аудитории", — сообщила Мандзий.

Она добавила, что после завершения тестирования участник сдает бланк и на выходе из пункта тестирования выбрасывает использованную маску в определенную урну.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить обязательную государственную итоговую аттестацию в 2020 году.