В Минрегионе подняли планку для финансирования госпроектов

5 апреля Кабинет министров Украины (КМУ) по инициативе Министерства развития общин и территорий Украины (Минрегион) внес изменения в постановление КМУ №196 "Некоторые вопросы Государственного фонда регионального развития" (ГФРР).

Как сообщает пресс-служба ведомства, новые положения касаются порядка подготовки, оценки и отбора инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Принятые правительством изменения актуализируют ряд положений в соответствии с Государственной стратегии регионального развития на 2020 — 2027 годы, а также синхронизируют отбор проектов ГФРР с региональными стратегиями развития", — заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Главные изменения:

– изменились временные рамки для отбора программ и проектов, которые будут финансировать за счет ГФРР. Конечный срок — 1 августа. Это означает, что именно к этой дате Минрегион совместно с регионами сформирует списки проектов, которые будут финансироваться в следующем, 2022 году;

– увеличена нижняя граница для новых проектов, которые могут финансироваться за счет ГФРР. Она составит не ниже 10 млн грн.

– увеличен до 5 лет срок реализации крупных проектов стоимостью более 100 млн грн. Ранее этот срок составлял 3 — 4 года.

Читайте также: Правительство приняло экономическую стратегию Украины до 2030 года

"Теперь Минрегион совместно с региональной властью будет согласовывать технические задания, по которым объявляется конкурсный отбор для проектов ГФРР. Это обеспечит концентрацию ресурсов на четких приоритетах, которые будут отвечать региональным стратегиям развития", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство развития общин и территорий Украины определило основные направления, которые будут реализовываться в рамках программы президента Украины "Большая стройка" в 2021 году.

В частности, основными приоритетами реализации программы назывались развитие сети предоставления качественных публичных услуг, ускорение экономического роста регионов и территорий и проект "Туристические магниты Украины".