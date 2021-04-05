В Минрегионе подняли планку для финансирования госпроектов

5 апреля Кабинет министров Украины (КМУ) по инициативе Министерства развития общин и территорий Украины (Минрегион) внес изменения в постановление КМУ №196 "Некоторые вопросы Государственного фонда регионального развития" (ГФРР).
Как сообщает пресс-служба ведомства, новые положения касаются порядка подготовки, оценки и отбора инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР.
"Принятые правительством изменения актуализируют ряд положений в соответствии с Государственной стратегии регионального развития на 2020 — 2027 годы, а также синхронизируют отбор проектов ГФРР с региональными стратегиями развития", — заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Главные изменения:
– изменились временные рамки для отбора программ и проектов, которые будут финансировать за счет ГФРР. Конечный срок — 1 августа. Это означает, что именно к этой дате Минрегион совместно с регионами сформирует списки проектов, которые будут финансироваться в следующем, 2022 году;
– увеличена нижняя граница для новых проектов, которые могут финансироваться за счет ГФРР. Она составит не ниже 10 млн грн.
– увеличен до 5 лет срок реализации крупных проектов стоимостью более 100 млн грн. Ранее этот срок составлял 3 — 4 года.
"Теперь Минрегион совместно с региональной властью будет согласовывать технические задания, по которым объявляется конкурсный отбор для проектов ГФРР. Это обеспечит концентрацию ресурсов на четких приоритетах, которые будут отвечать региональным стратегиям развития", — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре прошлого года Министерство развития общин и территорий Украины определило основные направления, которые будут реализовываться в рамках программы президента Украины "Большая стройка" в 2021 году.
В частности, основными приоритетами реализации программы назывались развитие сети предоставления качественных публичных услуг, ускорение экономического роста регионов и территорий и проект "Туристические магниты Украины".