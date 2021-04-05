Политика и экономика 10 минут назад

В Минрегионе подняли планку для финансирования госпроектов

Новые положения касаются порядка подготовки, оценки и отбора инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

5 апреля Кабинет министров Украины (КМУ) по инициативе Министерства развития общин и территорий Украины (Минрегион) внес изменения в постановление КМУ №196 "Некоторые вопросы Государственного фонда регионального развития" (ГФРР).

Как сообщает пресс-служба ведомства, новые положения касаются порядка подготовки, оценки и отбора инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Принятые правительством изменения актуализируют ряд положений в соответствии с Государственной стратегии регионального развития на 2020 — 2027 годы, а также синхронизируют отбор проектов ГФРР с региональными стратегиями развития", — заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Главные изменения:

– изменились временные рамки для отбора программ и проектов, которые будут финансировать за счет ГФРР. Конечный срок — 1 августа. Это означает, что именно к этой дате Минрегион совместно с регионами сформирует списки проектов, которые будут финансироваться в следующем, 2022 году;

– увеличена нижняя граница для новых проектов, которые могут финансироваться за счет ГФРР. Она составит не ниже 10 млн грн.

– увеличен до 5 лет срок реализации крупных проектов стоимостью более 100 млн грн. Ранее этот срок составлял 3 — 4 года.

Читайте также:
Правительство приняло экономическую стратегию Украины до 2030 года

"Теперь Минрегион совместно с региональной властью будет согласовывать технические задания, по которым объявляется конкурсный отбор для проектов ГФРР. Это обеспечит концентрацию ресурсов на четких приоритетах, которые будут отвечать региональным стратегиям развития", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство развития общин и территорий Украины определило основные направления, которые будут реализовываться в рамках программы президента Украины "Большая стройка" в 2021 году.

В частности, основными приоритетами реализации программы назывались развитие сети предоставления качественных публичных услуг, ускорение экономического роста регионов и территорий и проект "Туристические магниты Украины".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Кредиты 5-7-9%": за неделю банки выдали бизнесу около 2 млрд грн
"Кредиты 5-7-9%": за неделю банки выдали бизнесу около 2 млрд грн
Дефицит — 5.2% ВВП: в Минфине отрапортовали о выполнении госбюджета за 2020 год
Дефицит — 5.2% ВВП: в Минфине отрапортовали о выполнении госбюджета за 2020 год
Украина продала гособлигаций почти на 9 млрд грн
Украина продала гособлигаций почти на 9 млрд грн
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Крупные украинские сети АЗС снизили цены на бензин

  3. За сутки в Украине выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19

  4. Судья Чаус скоро будет в Киеве, — адвокат сообщил подробности

  5. Конфликт на Осокорках: инвесторы "Аркады" обвинили Нацкорпус в краже стройматериалов

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...