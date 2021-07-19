Политика 20 минут назад

В Минветеранов назвали сроки появления в "Дії" удостоверений УБД

Министерство также работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранского предпринимательства

Фото: Минветеранов Фото: Минветеранов
Фото: Минветеранов

Министерство по делам ветеранов анонсировало появление в онлайн-сервисе госуслуг "Дія" удостоверений участников боевых действий уже в октябре.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук в ходе мероприятия Veteran Public Talk, сообщает пресс-служба ведомства.

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"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія". Кроме того, в приложении будут удостоверения не только участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов", — отметил чиновник.

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Также, по его словам, сейчас Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса "Дія".

Кроме того, Левчук отметил, что министерство работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives).

Как заверил замминистра, она "даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания", для открытия собственного бизнеса.

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"Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки, в том числе и в регионах, а также от международных организаций", — подчеркнул он.

Напомним также, что в конце июня министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал скорое появление в "Дії" электронного пенсионного удостоверения.

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