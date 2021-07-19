В Минветеранов назвали сроки появления в "Дії" удостоверений УБД

Министерство по делам ветеранов анонсировало появление в онлайн-сервисе госуслуг "Дія" удостоверений участников боевых действий уже в октябре.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук в ходе мероприятия Veteran Public Talk, сообщает пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія". Кроме того, в приложении будут удостоверения не только участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов", — отметил чиновник.

Также, по его словам, сейчас Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса "Дія".

Кроме того, Левчук отметил, что министерство работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives).

Как заверил замминистра, она "даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания", для открытия собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки, в том числе и в регионах, а также от международных организаций", — подчеркнул он.

Напомним также, что в конце июня министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал скорое появление в "Дії" электронного пенсионного удостоверения.