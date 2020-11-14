В Минздраве рассказали, какие магазины могут работать во время карантина

Украинским торговым заведениям, которым отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина "выходного дня", без ограничения торгового ассортимента.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", — заявил главный государственный санитарный врач.

По словам Ляшко, в положениях постановления о карантине "выходного дня" четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

"Сейчас мы сталкиваемся со случаями буквального трактования написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом в постановлении о карантине "выходного дня" разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более в пищевых продуктов, без ограничения торгового ассортимента заведения", — написал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 14 ноября в Украине зарегистрировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в течение 12 ноября в Украине зафиксировано 11 787 случаев выявления коронавирусной болезни COVID-19. Как отмечается в данных Министерства здравоохранения, заболели, в частности 388 детей и 555 медиков.