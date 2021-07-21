Общество 40 минут назад

В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (ВИДЕО)

Искусственное сердце было продано под брендом Aeson

Фото: carmatsa.com Фото: carmatsa.com
Фото: carmatsa.com

Искусственное сердце французской компании Carmat было имплантировано итальянскому пациенту.

Об этом сообщает Reuters.

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Указано, что для этой сделки компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом "Эсон" (Aeson).

Как отмечается, после объявления об этом событии акции Carmat на фондовом рынке стремительно подорожали.

Известно, что операция по пересадке искусственного сердца была сделана в Неаполе.

Сообщается, что продажа протеза Aeson была разрешена в Европе с декабря 2020 года.

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Сделанная операция, как заявляет пресс-служба Carmat, знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.

При этом до сих пор ни одно сердце Aeson не использовалось вне клинических исследований.

Стоимость операции (150 тысяч евро) была оплачена региональной системой здравоохранения.

Напомним, ночью 4 июля 2020 года в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели 3 уникальные операции: трансплантации сердца и двух почек.

Перед этим ночью с 24 на 25 декабря 2019 года в Ковельской районной больнице Волынской области провели трансплантацию сердца. Такую операцию в Украине осуществили впервые за последние 15 лет.

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