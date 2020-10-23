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1 час назад

В МВД ответили на призыв братьев Капрановых громить точки проведения опроса Зеленского

Геращенко не считает опрос незаконным, так как прямой агитацией на местных выборах он не будет

Антон Геращенко. Фото: скриншот интервью Радио НВ Антон Геращенко. Фото: скриншот интервью Радио НВ
Антон Геращенко. Фото: скриншот интервью Радио НВ

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко полагает, что в случае нападений на точки проведения 25 октября запланированного всеукраинского опроса у избирательных участков по местным выборам полиция будет квалифицировать такие действия как мелкое хулиганство.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ, комментируя призыв украинских писателей-близнецов Виталия и Дмитрия Капрановых. Те на своей Facebook-странице написали, что с проведением опроса следует бороться следующим образом: "подойти к столику, перевернуть его, разбросать и порвать документы". В то же время они подчеркнули, что при этом не следует никого бить.

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"Если не будет драки, вам нечего будет предъявить — статус опросчиков неизвестен, бумаги не являются материальной ценностью, владелец всего этого не определен. Одним словом, не бойтесь. Максимум, что вам светит — разговор с полицией. А ей спокойно объясните, что вы пресекли незаконную агитацию в день выборов", — заявили писатели.

По их словам, если так сделают еще тысяча людей и это станет информационным поводом, "на опросе можно будет поставить крест".

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"Я думаю, это будет мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги братьев Капрановых, если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно. Это будет нарушением общественного порядка", — прокомментировал это Геращенко.

По словам замглавы МВД, проведение опроса действительно может увеличить число конфликтных ситуаций в день местных выборов, однако ничего незаконного он в его проведении не видит.

"На мой взгляд, тут нет состава преступления, так как нет призыва голосовать за ту или иную партию, то или иное лицо. Если агитаторы будут иметь на себе какие-то эмблемы партии "Слуга народа", это может быть состав преступления — нарушение правил предвыборной агитации", — сказал он.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, статья "мелкое хулиганство" предусматривает штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест до 15 суток.

Напомним, ранее партия СН заявила, что это она будет финансировать проведение опроса. В свою очередь, замглавы ее фракции в Верховной Раде Евгения Кравчук ранее говорила, что опрос будет проведен "некой общественной организацией, которая будет этим заниматься совместно с социологами", а финансировать его будут некие меценаты.

Сам опрос предполагается из пяти пунктов, предварительные формулировки которых ранее были озвучены самим Зеленским, инициировавшим данное мероприятие лишь 13 октября, менее чем за две недели до даты его запланированного проведения.

Отметим, что опрос с идентичными формулировками уже был проведен в течение 19 октября среди пользователей Telegram-сервиса "Опендатабот". Украинцы в большинстве своем утвердительно ответили на четыре из пяти вопросов президента.

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