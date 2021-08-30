Общество 50 минут назад

В нацпарке "Кременецкие горы" нелегально добывали песок в промышленных масштабах

По предварительным данным, злоумышленники подпольно продали песка на 7 млн грн

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала добычу недр в промышленных масштабах с территории Национального природного парка "Кременецкие горы" в Тернопольской области.

По данным спецслужбы, ежедневно из заповедной зоны дельцы вывозили десятки тонн песка и камня для сбыта на черном рынке, что приводило к постепенному превращению уникального парка в сплошной карьер.

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По предварительным данным, злоумышленники подпольно реализовали природных ресурсов на более чем 7 млн ​​грн. Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба, нанесенного экосистеме региона, поскольку на месте незаконной разработки полезных ископаемых были необратимо нарушены объекты природно-заповедного фонда.

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Установлено, что нелегальный бизнес организовали пятеро представителей местной коммерческой структуры. Чтобы начать самовольную добычу ископаемых, дельцы с привлечением экскаваторной техники сняли почвенный покров парковой зоны на площади почти 8 га.

В рамках уголовного производства, открытого по материалам СБУ, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники управления СБУ в Тернопольской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Кременецкой окружной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ заблокировала в Закарпатской области незаконную масштабную добычу песчано-гравийной смеси, ущерб от которой составил более 250 млн грн.

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