Происшествия 20 минут назад

В Николаевской области под 80-тонной фурой обвалился мост (ФОТО)

Грузовик после обрушения конструкции частично съехал в реку

Обрушение моста в Николаевской области. Фото: соцсети Обрушение моста в Николаевской области. Фото: соцсети
Обрушение моста в Николаевской области. Фото: соцсети

В Николаевской области под 80-тонной фурой с прицепом обвалился мост у села Пересадовка Витовского района.

Об этом сообщается в группе "Водители АТБ Украины" в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, на опубликованном фото видно, что фура после обрушения конструкции частично съехала в реку.

"Чей следующий? На Николаевщине", — написал пользователь соцсети Виталий Машталир.

"О, это серьезный пассажир, тонн 80", — отметил пользователь Виталий Михайлович.

Как отмечают местные СМИ, это уже далеко не первый случай обвала пересадовского моста из-за движущихся по нему грузовиков. Он дважды обваливался в 2017 году, затем в 2018 и 2019 году.

Напомним, 20 мая в Днепропетровской области в момент проезда грузовика обрушился мост через залив Каховского водохранилища.

Читайте также:
На киевском мосту снова треснуло стекло

В "Укравтодоре" тогда заявили, что мост был "ограниченно трудоспособным". Он был рассчитан на транспорт весом до 10 тонн.

4 июня возле обрушившегося моста открыли временную понтонную переправу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киев сковали пятничные пробки (КАРТА)
Киев сковали пятничные пробки (КАРТА)
В ПриватБанке уверяют, что возобновили работу Приват24
В ПриватБанке уверяют, что возобновили работу Приват24
Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает
Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Mercedes-Benz запустил в продажу суперсовременный седан (ФОТО)

  3. К ослаблению карантина в Украине не готовы 10 регионов — Минздрав

  4. Цукерберг решил изменить правила публикаций постов в Facebook

  5. В Николаевской области под 80-тонной фурой обвалился мост (ФОТО)

Загрузка...