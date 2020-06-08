В Николаевской области под 80-тонной фурой обвалился мост (ФОТО)

В Николаевской области под 80-тонной фурой с прицепом обвалился мост у села Пересадовка Витовского района.

Об этом сообщается в группе "Водители АТБ Украины" в Facebook.

В частности, на опубликованном фото видно, что фура после обрушения конструкции частично съехала в реку.

"Чей следующий? На Николаевщине", — написал пользователь соцсети Виталий Машталир.

"О, это серьезный пассажир, тонн 80", — отметил пользователь Виталий Михайлович.

Как отмечают местные СМИ, это уже далеко не первый случай обвала пересадовского моста из-за движущихся по нему грузовиков. Он дважды обваливался в 2017 году, затем в 2018 и 2019 году.

Напомним, 20 мая в Днепропетровской области в момент проезда грузовика обрушился мост через залив Каховского водохранилища.

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В "Укравтодоре" тогда заявили, что мост был "ограниченно трудоспособным". Он был рассчитан на транспорт весом до 10 тонн.

4 июня возле обрушившегося моста открыли временную понтонную переправу.