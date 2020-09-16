Происшествия 1 час назад

В Николаевской области столкнулись два грузовика, погибли два человека (ФОТО)

Тела двух погибших мужчин сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения

Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Николаевской области Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Николаевской области
Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Николаевской области

16 сентября в 2:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Новогригорьевка Вознесенского района Николаевской области.

Как сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, на автодороге Н-24 "Благовещенское — Николаев" столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом (марка и государственный номер устанавливается) с грузовиком MAN TGA с полуприцепом.

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На место прибыли два основных и одно резервное отделение 12 государственной пожарно-спасательной части.

В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, а кабины обоих грузовиков загорелись.

Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, в госпитализации он не нуждался.

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Тела двух погибших мужчин (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения.

В 02:30 пожар был локализован, в 03:00 ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Обстоятельства на месте выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в конце апреля во Львовской области сгорел грузовой автомобиль Министерства обороны Украины, в результате чего один боец Вооруженных сил Украины погиб, а еще один получил ожоги.

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