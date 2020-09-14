В Никополе застрелили двух мужчин: по области введена спецоперация

В городе Никополь Днепропетровской области утром в понедельник, 14 сентября, застрелили двух человек.
В связи с этим по всей области введена полицейская специальная операция, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"14 сентября около 6:00 неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены", — говорится в сообщении.
По факту умышленного убийства двух мужчин в Никополе полиция открыла уголовное производство.
При этом для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области введена полицейская спецоперация.
Ранее в городе Украинка Киевской области на территории кафе неизвестные устроили стрельбу.
В результате в больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из них позже сбежал.
Напомним, 4 июля в Киеве на Бессарабской площади произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой ранения получили три человека.