В Никополе застрелили двух мужчин: по области введена спецоперация

В городе Никополь Днепропетровской области утром в понедельник, 14 сентября, застрелили двух человек.

В связи с этим по всей области введена полицейская специальная операция, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

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"14 сентября около 6:00 неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены", — говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства двух мужчин в Никополе полиция открыла уголовное производство.

При этом для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области введена полицейская спецоперация.

Ранее в городе Украинка Киевской области на территории кафе неизвестные устроили стрельбу.

В результате в больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из них позже сбежал.

Напомним, 4 июля в Киеве на Бессарабской площади произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой ранения получили три человека.